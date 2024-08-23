Алсу и ее муж разведутся уже на следующей неделе.

Алсу и ее муж разведутся уже на следующей неделе.Заявление о разводе звездной четы Алсу и ее мужа Яна Абрамова стало для поклонников громом среди ясного неба. Никто из фанатов до той поры не подозревал, что в семье татарской красавицы назрел серьезный конфликт.СМИ наперебой начали предлагать свои версии развития скандала, однако точку во всех домыслах поставила сама певица. Алсу твердо решила порвать все отношения с супругом, который, по слухам, оказался ей неверен и отказалась примиряться с ним. Хотя суд дал паре три месяца, развод все же состоится на следующей неделе.Адвокат Абрамова Александр Добровинский рассказал журналистам, что осенью, 7 октября, также пройдет заседание суда о разделе совместно нажитого имущества звездной четы. Ранее муж Алсу предлагал ей в качестве отступных имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Но исполнительницу хита "Зима" это не устроило.Сейчас же открылись новые подробности развода. Представитель мужа Алсу заметил, что дело вовсе не в Абрамове. Певица активно устраивает свою личную жизнь, поэтому Ян не видит возможности сохранить брак, хотя готов был сделать все, что в его силах."Насильно мил не будешь," — заявил правозащитник.От внимания поклонников тоже не скрылось, что исполнительница после заявления о разводе похорошела и расцвела. Она вернулась к работе и постоянно выходит в свет. Напомним, в браке с Абрамовым Алсу провела 18 лет. За это время в их семье на свет появилось трое детей, которые, по словам певицы, приняли ситуацию и все понимают.