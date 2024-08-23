Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.
В новом учебном году за парты сядут более 14,3 тысяч первоклассников. Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.
В сентябре в школы Владимирской области пойдут свыше 149,4 тысяч учеников. В профессиональных учебных заведениях региона будут обучаться более 34,3 тысяч человек, из них на первый курс поступило свыше 10 тысяч.
В высшие учебные заведения ожидается поступление более 5500 первокурсников, для которых выделено 2700 бюджетных мест, сообщили в Министерстве образования области.