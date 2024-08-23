Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.

В новом учебном году за парты сядут более 14,3 тысяч первоклассников. Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.В сентябре в школы Владимирской области пойдут свыше 149,4 тысяч учеников. В профессиональных учебных заведениях региона будут обучаться более 34,3 тысяч человек, из них на первый курс поступило свыше 10 тысяч.В высшие учебные заведения ожидается поступление более 5500 первокурсников, для которых выделено 2700 бюджетных мест, сообщили в Министерстве образования области.