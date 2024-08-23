Алсу написала список требований на 100 страниц.

Алсу написала список требований на 100 страниц.После долгого перерыва в Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Алсу появилась на мероприятии в новом имидже и представила публике новые песни. Артистка вышла в серебристом платье в пол и внушительных серьгах с бриллиантами. Зрители отметили, что певица в последнее время выглядит счастливой.Виной тому слухи о новом возлюбленном Алсу или исполнительница просто решила начать с жизнь с чистого листа долго гадать не пришлось. Артистка пояснила журналистам, что никаких отношений у нее на данный момент нет, поскольку она пока еще находится в браке. Певица также подчеркнула, что ее сердце свободно.А теперь выяснилось, что Алсу подала очередной иск на своего супруга, который, по слухам, не смог сохранить ей верность. Ян Абрамов получил внушительный список требований о разделе имущества на 100 страниц. Судя по всему, исполнительница хита "Мой сон" намерена отсудить у мужа крупный куш, потому что общая стоимость перечисленных в списке квартир, загородных домов, автомобилей, парковочных мест, акций различных компаний, долей в фирмах, банковских счетов и многого другого. превышает 10 млрд рублей.Ранее стало известно, что Алсу не согласна идти на мировую. На следующей неделе состоится их с Яном Абрамовым развод. А в октябре будет заслушано дело о разделе совместного нажитого имущества.