«Бесплатные» съезды располагаются в Петушинском районе на 121 и 146 км автомобильной дороги М-12 «Восток». Эти участки находятся в ведении ГК «Автодор». Надзорное ведомство выявило 4

«Бесплатные» съезды располагаются в Петушинском районе на 121 и 146 км автомобильной дороги М-12 «Восток». Эти участки находятся в ведении ГК «Автодор». Надзорное ведомство выявило 4 технологических съезда, ведущих к дорогам местного значения. По закону, на таких поворотах должны быть ворота и знаки «Движение запрещено». Однако в ходе проверки было установлено, что один из съездов