В Сочи снова зазвучали огни и музыка конкурса Новая волна, который не проводился три года. Этот год стал особенным, ведь на открытии выступил король российской эстрады Филипп Киркоров.

В Сочи снова зазвучали огни и музыка конкурса "Новая волна", который не проводился три года. Этот год стал особенным, ведь на открытии выступил король российской эстрады Филипп Киркоров.Появление поп-короля на красной дорожке стало настоящим событием: певец продемонстрировал новый царский венец, украшенный серебром, драгоценными камнями и бриллиантами. Этот символ власти эстрадного монарха стал ярким акцентом его образа.Но не только корона привлекла внимание зрителей. На сцене прозвучала новая композиция Киркорова с символичным названием "Корона". "Сегодня не только премьера обновки, но и песни", — с восторгом поделился артист. Но особенно радостным этот момент стал для него благодаря подарку от бывшей жены Аллы Пугачевой. "Я хочу сказать "спасибо" этому человеку, этой прекрасной женщине и великолепной певице", — произнес Киркоров, искренне улыбаясь.Песня была написана Пугачевой на Новый год, и в ней содержатся мудрые слова о короне и ее значении. "Неважно, из металла она или из бриллиантов. Главное — иметь внутренний стержень, не таить обиды и зла, делать выводы и идти вперед", — подчеркнул Филипп.Алла Пугачева остается важной частью жизни Киркорова даже после развода. Они были супругами с 1994 по 2005 год, и, несмотря на расставание, певец считает ее своей музой. "Она всегда среди тех людей, которым не безразлична моя судьба. А мне не безразлична их судьба", — объяснил он. Это глубокое уважение к Пугачевой и их взаимосвязь даже на расстоянии стали основой для его вдохновения.Когда Киркоров исполнил свою новую песню, публика ахнула от восхищения. Его харизматичное выступление, образ и искренние слова о женщине-артисте произвели фурор. Зрители оценили не только музыкальные способности Филиппа, но и его умение ценить тех, кто был рядом с ним в жизни.