Торжественное мероприятие прошло на Соборной площади, где собрались более 300 сотрудников полиции из различных районов региона.

Сегодня УМВД России по Владимирской области отмечает 80-летие. Торжественное мероприятие прошло на Соборной площади, где собрались более 300 сотрудников полиции из различных районов региона. В рамках празднования прошел торжественный марш с участием отделов и служб УМВД, включая руководителей и сотрудников из Мурома, Александрова, Коврова и Гусь-Хрустального, а также кавалеристов и кинологов со служебными животными, патрульно-постовую службу и ГАИ.Губернатор региона Александр Авдеев выразил благодарность полицейским за их слаженную работу. Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Валерий Медведев отметил, что сотрудники полиции Владимирской области успешно справляются с поставленными задачами, которые остаются неизменными: обеспечение безопасности и поддержание правопорядка.В честь своих трудовых заслуг и высоких показателей на службе 20 сотрудников полиции были награждены государственными и ведомственными наградами, а также почетными грамотами и благодарностями от министра МВД РФ и регионального правительства.