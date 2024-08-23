У уехавшего рэпера Моргенштерна* долги в России.

У уехавшего рэпера Моргенштерна* долги в России.Достигнув успеха, Моргенштерн* стал сорить деньгами. Он не раз демонстрировал публике легкомысленное отношение к банкнотам. Например, однажды рэпер поинтересовался у поклонников, как что ему сделать с 100 тысяч рублей – потратить на доступных девушек или сжечь. И, несмотря на то, что подписчики настаивали на первом варианте, блогер выбрал второй. Он сжег купюры, сняв это на камеру.Эти деньги сейчас были бы Моргенштерну* очень кстати. Стало известно, что рэпер задолжал налоговой 100 тысяч рублей. В связи с этим его разыскивают судебные приставы, рассказал автор телеграм-канала "Светский сплетник": "А всего пять лет назад этот кумир поколения сжигал рыжье в ведре, словно мусор".Нельзя не отметить, что в последнее время Моргенштерн* записался в меценаты. Он жертвует деньги нуждающимся. Например, недавно рэпер перечислил миллион рублей 15-летнему подростку, которому диагностировали рак крови. Более того, блогер создал собственный благотворительный фонд.Напомним, два года назад Моргенштерн покинул Россию после политических высказываний. Некоторое время он жил в Дубае, затем – в Таиланде и Израиле. Согласно последним данным, рэпер обосновался в Великобритании.* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.