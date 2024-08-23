Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куимов сообщил на областном педсовете вчера, 22 августа.
Во Владимирской области планируют устранить нехватку учителей в течение трех лет, предлагая педагогам различные доплаты и компенсации. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куимов сообщил на областном педсовете вчера, 22 августа.
В регионе не хватает около 180 учителей. Однако реальное количество вакансий может быть значительно выше, так как большинство педагогов трудится на полторы-две ставки и ищет учителей на аналогичную нагрузку.
В региональном правительстве заявили о намерении закрыть дефицит учителей за три года. Для этого будут введены субсидии на аренду жилья, доплаты для молодых специалистов и меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Тем не менее, средняя ставка учителя в регионе составляет около 1,5 МРОТ, а зарплаты выше из-за работы на нескольких ставках, что создает чрезмерную нагрузку на учителей.