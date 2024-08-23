Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куимов сообщил на областном педсовете вчера, 22 августа.

Во Владимирской области планируют устранить нехватку учителей в течение трех лет, предлагая педагогам различные доплаты и компенсации. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куимов сообщил на областном педсовете вчера, 22 августа.В регионе не хватает около 180 учителей. Однако реальное количество вакансий может быть значительно выше, так как большинство педагогов трудится на полторы-две ставки и ищет учителей на аналогичную нагрузку.В региональном правительстве заявили о намерении закрыть дефицит учителей за три года. Для этого будут введены субсидии на аренду жилья, доплаты для молодых специалистов и меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Тем не менее, средняя ставка учителя в регионе составляет около 1,5 МРОТ, а зарплаты выше из-за работы на нескольких ставках, что создает чрезмерную нагрузку на учителей.