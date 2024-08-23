С 1 по 21 августа на территории 33-го региона зарегистрировано 5 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С 1 по 21 августа на территории 33-го региона зарегистрировано 5 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В результате аварий пострадали 7 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Так, вечером 19 августа на улице Мира во Владимире автоледи на иномарке «Датсун» сбила подростка на электросамокате, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка отправили на лечение.Ещё одно ДТП в региональной столице случилось утром 21 августа на улице Тракторной. Самокатчика 1986 года рождения сбила машина «Хендай». Установлено, что иномарка поворачивала налево в нарушение требования сплошной линии разметки и не предоставила преимущество гражданину на СИМ. Пострадавшего отвезли в больницу.