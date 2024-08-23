Во Владимирской области продолжается активная борьба с борщевиком Сосновского.

Во Владимирской области продолжается активная борьба с борщевиком Сосновского. На текущий момент специалисты ДСУ-3 проводят повторную химическую обработку территорий в полосе отвода дорог. Об этом 22 августа рассказала регионального правительства.Первый раз химикатами борщевик обрабатывали ещё весной, пока он не зацвёл. Сейчас же ядовитое растение начало давать свежие всходы.«Сорняк достигает больших размеров в высоту и создает аварийные ситуации, закрывая обзор для водителей», - отмечается в сообщении пресс-службы.