Проживающий в Гусь-Хрустальном районе ветеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Зимонин 20 августа отметил 100-летний юбилей.

Проживающий в Гусь-Хрустальном районе ветеран Великой Отечественной войны Борис Иванович Зимонин 20 августа отметил 100-летний юбилей. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Ветеран родился в Брянской области, а в 1943 году отправился на фронт. Он служил в танковом корпусе, участвовал в освобождении Белоруссии, Украины и Польши. Победу встретил в Берлине. Награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».В послевоенные годы Борис Зимонин поселился в посёлке Уршельском и до самой пенсии проработал в местном лесничестве.«Борису Ивановичу самые добрые и сердечные поздравления по случаю векового юбилея! Гордимся Вами и восхищаемся», - говорится в сообщении пресс-службы.