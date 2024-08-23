Об это сообщили представители культурного учреждения у себя в телеграм-канале.

Владимирская областная филармония готовится встретить своих зрителей в новом концертном сезоне. Об это сообщили представители культурного учреждения у себя в телеграм-канале.Сезон 2024/2025 станет особенным, так как филармония отмечает три значимые даты в своей истории. В сентябре исполнится 80 лет с момента её основания, которое началось 14 сентября 1944 года, когда было создано концертно-эстрадное бюро по распоряжению Облисполкома. В День музыки, 1 октября, владимирцев приглашают на праздничный концерт «Браво, русский оркестр!», посвященный юбилею Владимирского русского оркестра.А 15 ноября свой юбилей отметит еще один знаменитый коллектив филармонии — Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова, художественным руководителем которого является заслуженный артист России Николай Литвинов. Этот ансамбль уже 50 лет через песни и танцы рассказывает о красоте и величии русского народа.