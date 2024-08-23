Об этом 23 августа сообщила прокуратура Владимирской области.
В результате оставленных открытыми съездов недобросовестные водители могли проезжать по платному участку автобана без оплаты. Об этом 23 августа сообщила прокуратура Владимирской области.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Петушинского района, было установлено, что на 121 и 146 километрах федеральной платной трассы М-12 «Восток» находятся четыре технологических съезда, ведущих на местные дороги.
Согласно проектной и эксплуатационной документации, эти съезды должны быть оборудованы воротами и знаками «Движение запрещено», отметила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.
Тем не менее, вопреки установленным требованиям, один из съездов оказался открытым, и подобные ситуации наблюдались и на других участках. Это не только позволяло водителям избегать оплаты за проезд по М-12, но и создавало проблемы для местных жителей, так как через их населенные пункты проходил чрезмерный поток автомобилей.
В адрес руководства Нижегородского филиала Госкомпании «Автодор» было направлено представление. По его итогам ответственный сотрудник был подвергнут дисциплинарному наказанию, а на открытом съезде установили шлагбаум и камеры видеонаблюдения, которые в настоящее время подключают к системе управления.