Об этом 23 августа сообщила прокуратура Владимирской области.

В результате оставленных открытыми съездов недобросовестные водители могли проезжать по платному участку автобана без оплаты. Об этом 23 августа сообщила прокуратура Владимирской области.В ходе проверки, проведенной прокуратурой Петушинского района, было установлено, что на 121 и 146 километрах федеральной платной трассы М-12 «Восток» находятся четыре технологических съезда, ведущих на местные дороги.Согласно проектной и эксплуатационной документации, эти съезды должны быть оборудованы воротами и знаками «Движение запрещено», отметила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.Тем не менее, вопреки установленным требованиям, один из съездов оказался открытым, и подобные ситуации наблюдались и на других участках. Это не только позволяло водителям избегать оплаты за проезд по М-12, но и создавало проблемы для местных жителей, так как через их населенные пункты проходил чрезмерный поток автомобилей.В адрес руководства Нижегородского филиала Госкомпании «Автодор» было направлено представление. По его итогам ответственный сотрудник был подвергнут дисциплинарному наказанию, а на открытом съезде установили шлагбаум и камеры видеонаблюдения, которые в настоящее время подключают к системе управления.