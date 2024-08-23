Чиновники провели рейд по СНТ.

Садовые товарищества в Владимире обязаны подписать контракты на вывоз отходов с регоператором. Об этом сообщил Сергей Сухопаров, руководитель городского управления по охране окружающей среды, во время проверки в четверг, 22 августа.В ходе инспекции дачных кооперативов в Ленинском районе, представители власти выявили множество нарушений. Например, в СНТ «Городской сад №2» контейнеры оказались переполнены мусором. Основная причина – отсутствие договора с региональным оператором, что нарушает закон.На территории СНТ была установлена «лодка», которую необходимо очищать от мусора по мере накопления отходов.