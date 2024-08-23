Теперь уникальный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО вечером и ночью предстанет в другом свете. По периметру территории Успенского собора установили 60 энергосберегающих прожекторов.

Теперь уникальный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО вечером и ночью предстанет в другом свете. По периметру территории Успенского собора установили 60 энергосберегающих прожекторов. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Ежегодно во Владимир приезжает около миллиона туристов, а Успенский собор – главный объект, который они посещают. Подсветка фасадов не только выделяет форму храма в тёмное время суток,