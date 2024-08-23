В церемонии награждения участвовал депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Цыганский.

Во Владимире подведены итоги областного конкурса «Трудовое лето 2024». Награждение победителей и участников конкурса прошло в кинотеатре «Милосердие и порядок». Конкурс реализуется в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Об этом рассказал Александр Цыганский у себя в телеграм-канале.Прошло награждение школьников и студентов, которые впервые начали работать на предприятиях и в организациях региона. Кто-то выбрал труд в производственной и строительной сферах, кто-то занимался благоустройством и озеленением, а кто-то — воспитанием детей и помощью пожилым людям. Все ребята проявили себя на высшем уровне, начав свой трудовой путь в юном возрасте, отметил Александр Цыганский.Также в мероприятии приняла участие Мария Никитина, руководитель Владимирского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Она подчеркнула успешную реализацию проекта «Моя карьера с Единой Россией» в регионе, включая конкурс «Трудовое лето 2024».