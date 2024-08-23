Эти рекомендации будут предназначены для школ, колледжей и вузов, как сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности 21 августа.

Во Владимирской области разработают методические рекомендации на случай угрозы атаки БПЛА. Эти рекомендации будут предназначены для школ, колледжей и вузов, как сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности 21 августа.Составлением методички займутся сотрудники министерства. Документ будет содержать краткие указания по действиям в условиях угрозы со стороны беспилотников.В дальнейшем предполагается активнее использовать ресурсы учебно-методического центра по ГОЧС для подготовки педагогов и учащихся в вопросах безопасности.Также были обсуждены и другие важные темы, включая подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Особое внимание уделили необходимости заранее продумать пути эвакуации для школьников и учителей во время мероприятий, посвященных Дню знаний.