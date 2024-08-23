Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров сегодня вместе с коллегами из горадминистрации провел проверку в СНТ Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.Инспекторы посетили СНТ «Восход» и подтвердили наличие договора с региональным оператором. Контейнерная площадка находилась в хорошем состоянии, и вывоз мусора осуществлялся регулярно.Тем не менее, Сергей Сухопаров отметил, что такая практика среди садоводов является скорее исключением. Обычно они ограничиваются разовыми договорами на вывоз отходов. Например, в СНТ «Городской сад № 2» не был заключен договор с региональным оператором, и во время проверки бункер-накопитель оказался переполнен, а рядом находились кучи мусора.По результатам контрольных мероприятий руководителям СНТ будут направлены письма с требованием срочно оформить договорные отношения с регоператором.