Супруги из Александровского района отправятся в колонию и надолго. Муж и жена – граждане одной из стран ближнего зарубежья. Вместе они незаконно произвели больше 167 килограммов

Супруги из Александровского района отправятся в колонию и надолго. Муж и жена – граждане одной из стран ближнего зарубежья. Вместе они незаконно произвели больше 167 килограммов наркотиков. Летом 2022 года супруги купили земельный участок и жилой дом с хозяйственными постройками в СНТ «Загорье» Александровского района. Сделали они это по указанию куратора преступной группы, в которую