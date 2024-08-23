Телезвезда Алена Водонаева спародировала балерину Анастасию Волочкову.

Телезвезда Алена Водонаева спародировала балерину Анастасию Волочкову.На днях Анастасия Волочкова провела время на светском мероприятии в Екатеринбурге. Об этой поездке артистка активно рассказывала подписчикам в популярной социальной сети. Впрочем, балерина часто отчитывается перед поклонниками, сообщая о своих перемещениях. Например, она даже посчитала нужным проинформировать публику о возвращении домой.Так, оказавшись дома Волочкова выложила в Сеть снимок, сделанный возле картины, на котором изображена она рядом с Николаем II. 48-летняя танцовщица позировала с букетом в руках. К слову, к цветам артистка относится с трепетом. Она считает крайне важными такие знаки внимания.Публикацию Анастасии Волочковой увидела Алена Водонаева, и та не удержалась. Телезвезда сделала пародию на балерину, выложив в интернет аналогичный снимок. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" тоже позировала на фоне картины, на котором она изображена рядом с Николаем II. Правда, в руки взяла не цветы, а кота.Кроме того, Водонаева даже оставила аналогичную подпись к фото: "Люди, я прилетела из Бодрума (Волочкова написала "из Екатеринбурга" – Прим. ред.). Уже дома. #аленаводонаева #омлет (Анастасия написала #балет – Прим. ред.) #рлссия (балерина тоже допустила ошибку в хештеге – Прим. ред.).Водонаева также решила высмеять страсть Волочковой к фотошопу. Как и танцовщица, она прибегла к ретуши и сделала свое лицо похожим на восковое. А ведь еще совсем недавно Алена Водонаева защищала Анастасию Волочкову от тех, кто постоянно над ней подтрунивает. Слова телезвезды "Дни.ру".