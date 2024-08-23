Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во Владимире вынесли приговор супругам, которые производили более 167 кг наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Суд признал их виновными в незаконном производстве и продаже наркотиков, а также в хранении прекурсоров (вещества, используемые для их изготовления). Прокурор Иван Грибов представлял обвинение.Летом 2022 года супруги, вступив в организованную группу, купили участок и дом в СНТ «Загорье», где они оборудовали лабораторию для производства наркотиков. Они забрали из тайника химические вещества и начали делать наркотики. С июня по сентябрь 2023 года они произвели более 167 кг наркотиков. Около 13 кг из них мужчина расфасовал в пакеты, а остальное хранили в бане на своем участке.22 сентября 2023 года правоохранительные органы остановили их преступную деятельность и изъяли более 46 кг прекурсоров. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его жену – к 9 годам в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.