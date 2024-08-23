В ЦУГД пожаловались на малолетних вандалов, которые разрушают экспонаты в сквере «Патриот». Самое ужасное, что на записях с камер видеонаблюдения видно, как дети делают это под присмотром

В ЦУГД пожаловались на малолетних вандалов, которые разрушают экспонаты в сквере «Патриот». Самое ужасное, что на записях с камер видеонаблюдения видно, как дети делают это под присмотром взрослых. На опубликованных кадрах несколько мальчиков играют на советском грузовике ГАЗ-АА, прыгают и ломают автомобиль. Из поста в группе ЦУГД Вконтакте Делают это дети при полном попустительстве их