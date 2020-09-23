Первенство стало самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тысяч участников.

14 наград привезла команда Владимирской области с финала WorldSkills Russia - VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участники боролись за победу две недели. Первенство стало самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тысяч молодым профессионалов. В команду Владимирской области вошло 25 человек – это студенты колледжей, молодые специалисты и школьники.Чемпионом стал студент Ковровской государственной технологической академии Алексей Спиричев. Победа в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».Второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» завоевал Евгений Кузьмин, наладчик станков Ковровского электромеханического завода.Владимир Прокофьев из Владимирского индустриального колледжа стал третьим в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Бронзовые медали получили и Виктория Пряхина из Владимирского авиамеханического колледжа - в компетенции «Охрана труда», Даниил Тимошенков из Ковровской государственной технологической академии - в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов», учащийся владимирской школы №36 Сергей Кувалдин - в компетенции «Преподавание в младших классах – Юниоры».Восемь участников получили медальоны за профессионализм: Екатерина Баканкова (Владимирский экономико-технологический колледж, компетенция «Поварское дело»), Антон Бибиков (Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения, компетенция «Инженерный дизайн CAD»), Илья Грибов (Владимирский строительный колледж, компетенция «Кирпичная кладка»), Яна Ешмуратова (Владимирский техникум туризма при Владимирском институте туризма и гостеприимства, компетенция «Администрирование отеля»), Арина Ильичёва (Муромский педагогический колледж, компетенция «Преподавание музыки в школе»), Данил Лосев (средняя общеобразовательная школа № 11 г. Коврова, компетенция «Сварочные технологии – Юниоры»), Андрей Устинов (Ковровский транспортный колледж, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»), Анастасия Шулятьева (Владимирский строительный колледж, компетенция «Малярные и декоративные работы»).Церемония награждения победителей пройдет 2 октября в формате Всероссийского телемоста, который свяжет 23 российских региона.