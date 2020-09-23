На инаугурации Лукашенко сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что цветная революция в Белоруссии провалилась.

На инаугурации Лукашенко сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что цветная революция в Белоруссии провалилась."Я не могу, не имею права броситьбелорусов, которые связали с государственным курсом не только политическиепредпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложныйдля Беларуси период остался верен стране и народу", – высказался главареспублики. По его словам, госслужащие и люди в погонах проявили в этонепростое время стойкость, мужество и монолитность."Когда-то божьим промыслом народБеларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долговоспринимали ее как данность. Порой не ценили", – отметил на инаугурацииЛукашенко. Он добавил, что сегодня же, выстрадав эту победу, белорусы поднялисьна новую ступень самосознания.Как писали "Дни.ру", 23 сентябряАлександр Лукашенко вступил в должность главы государства. Заранее о егоинаугурации не объявляли. Утром силовики начали перекрывать центр Минска иподходы к Дворцу Независимости.На торжественной церемонии присутствовали несколько сотен человек. Политик положил правую рукуна Конституцию республики и принес присягу на белорусском языке.Напомним, протесты в Белоруссии иполитический кризис начались 9 августа после президентских выборов. По даннымЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.Оппозиция не признает его победу.