На инаугурации Лукашенко сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что цветная революция в Белоруссии провалилась.
На инаугурации Лукашенко сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что цветная революция в Белоруссии провалилась.
"Я не могу, не имею права бросить
белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические
предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный
для Беларуси период остался верен стране и народу", – высказался глава
республики. По его словам, госслужащие и люди в погонах проявили в это
непростое время стойкость, мужество и монолитность.
"Когда-то божьим промыслом народ
Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго
воспринимали ее как данность. Порой не ценили", – отметил на инаугурации
Лукашенко. Он добавил, что сегодня же, выстрадав эту победу, белорусы поднялись
на новую ступень самосознания.
Как писали "Дни.ру", 23 сентября
Александр Лукашенко вступил в должность главы государства. Заранее о его
инаугурации не объявляли. Утром силовики начали перекрывать центр Минска и
подходы к Дворцу Независимости.
На торжественной церемонии присутствовали несколько сотен человек. Политик положил правую руку
на Конституцию республики и принес присягу на белорусском языке.
Напомним, протесты в Белоруссии и
политический кризис начались 9 августа после президентских выборов. По данным
ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.
Оппозиция не признает его победу.