Российский иммунолог Анатолий Суслов предупредил граждан о новом штамме коронавируса COVID-19. О его появлении свидетельствуют последние тенденции заболеваемости.
Суслов обратил внимание, ..
Российский иммунолог Анатолий Суслов предупредил граждан о новом штамме коронавируса COVID-19. О его появлении свидетельствуют последние тенденции заболеваемости.
Суслов обратил внимание, что сейчас наблюдается все больше случаев заражения коронавирусом детей. При этом число подхвативших инфекцию пожилых людей также остается большим. Это может говорить о том, что новая мутация сделала вирус сильнее, сообщает телеканал "".