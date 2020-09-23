Российский иммунолог Анатолий Суслов предупредил граждан о новом штамме коронавируса COVID-19. О его появлении свидетельствуют последние тенденции заболеваемости. Суслов обратил внимание, ..

Российский иммунолог Анатолий Суслов предупредил граждан о новом штамме коронавируса COVID-19. О его появлении свидетельствуют последние тенденции заболеваемости.Суслов обратил внимание, что сейчас наблюдается все больше случаев заражения коронавирусом детей. При этом число подхвативших инфекцию пожилых людей также остается большим. Это может говорить о том, что новая мутация сделала вирус сильнее, сообщает телеканал "".