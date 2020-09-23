В австралийском Мельбурне 14-летний ребенок-аутист пропал без вести во время карантина, введенного властями из-за ускорившегося распространения коронавируса. Спустя чуть более суток его ..

В австралийском Мельбурне 14-летний ребенок-аутист пропал без вести во время карантина, введенного властями из-за ускорившегося распространения коронавируса. Спустя чуть более суток его обнаружили мертвым.Выяснилось, что мальчик умер от голода. Но местные жители винят в его смерти коронавирусные ограничения и полицию, которая отказалась от помощи волонтеров из-за эпидемиологической ситуации. Они убеждены, что если бы правоохранители позволили добровольцам помочь, ребенка успели бы спасти, передает .