Бывший президент США Барак Обама опубликовал в своем Твиттере необычное обращение к американцам. Он попросил жителей страны написать ему SMS-сообщения на телефон. В своей публикации он ..

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в своем "Твиттере" необычное обращение к американцам. Он попросил жителей страны написать ему SMS-сообщения на телефон.В своей публикации он разместил номер, призвав граждан написать ему текст с рассказами о своей жизни, мыслях и о том, как они планируют голосовать на грядущих выборах. Он пообещал, что сам тоже будет периодически выходить на связь и делиться со всеми своими мыслями, сообщает .