Сегодня Владимир Путин выступил в Кремле перед членами Совета Федерации. Главная тема - реализация поправок к Конституции.

Сегодня Президент России выступил в Кремле перед членами Совета Федерации. Главная тема - реализация поправок к Конституции.Глава государства затронул вопросы помощи россиянам с низкими доходами, индексации пенсий, безработицы. Как рассказала "Вестям" сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, Владимир Путин также призвал членов Совета Федерации взять на контроль и другие социальные темы. Это и организация бесплатного питания в начальной школе, и поддержка классных руководителей.Ольга Хохлова член Совета Федерации от Владимирской области: "Основной задачей все-таки остается- это борьба с бедностью. Владимир Владимирович сказал о том, что будем активно продвигать со следующего года социальные контракты для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации... 3: 08 Мы, конечно, возьмем на контроль ряд вопросов: это и газификация населенных пунктов. Мы много с этим боролись и мы как то с места сдвинулись... Ну, а с бюджетом мы будем сейчас работать. Я на следующей неделе буду в регионе. Буду работать с бюджетным комитетом Законодательного Собрания, администрации области... В начале октября будут публичные слушания по бюджету".