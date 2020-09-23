Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об инаугурации Лукашенко. Он заявил, что располагал информацией о проведении 23 сентября церемонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об инаугурации Лукашенко. Он заявил, что располагал информацией о проведении 23 сентября церемонии.Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отмечала, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако сегодня неожиданно стало известно, что политик вступил в должность президента республики."Я лично не располагал информацией об этом", – сказал представитель Кремля. Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента России на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на этой церемонии.Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, что поспешная церемония связана с неуверенностью Батьки в себе. "Он очень хочет закрепить свою легитимность", – рассказал эксперт.Напомним, выборы главы государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. В Белоруссии после президентских выборов начались массовые акции против политика. Протестующие уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы.Отметим, что митинги и забастовки в Белоруссии проходят уже более шести недель. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, расследования преступлений силовиков и освобождения всех политических заключенных. Согласно данным независимых СМИ, в акциях протеста участвуют более одного миллиона граждан.