Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необычных полезных свойствах квашеной капусты. Специалист заявил, что этот продукт способен уменьшить риск развития многих онкологических ..

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необычных полезных свойствах квашеной капусты. Специалист заявил, что этот продукт способен уменьшить риск развития многих онкологических заболеваний.Кроме того, благодаря бифидобактериям и ферментам в волокнах такая капуста благотворно влияет на работу кишечника и борется с воспалениями. Также в квашеной капусте содержится аскорбиновая кислота, которая помогает укрепить иммунитет. Гинзубрг отметил, что помимо этого продукт способствует ускорению выздоровления от вирусных инфекций, сообщает телеканал "".