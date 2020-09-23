Ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что жителей Московской области в этом году ожидает уникальное бабье лето. В регионе установится идеальная погода, что ..

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей Московской области в этом году ожидает уникальное бабье лето. В регионе установится "идеальная" погода, что случается всего раз в 10 лет.По словам Тишковца, такую погоду в регион принесет антициклон. Благодаря ему на небе в течение осеннего потепления не будет облаков, а с юга подует легкий, теплый ветер. Эксперт рассказал, что бабье лето в текущем году продлится, как минимум – до воскресенья. В это время столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла днем и не опустятся ниже пяти градусов тепла ночью, сообщает интернет-издание "".