Оппозиционер Светлана Тихановская покинула Белоруссию в начале августа. Пресс-секретарь Анна Красулина политика раскрыла истинную причину ее скорого отъезда.

Оппозиционер Светлана Тихановская покинула Белоруссию в начале августа. Пресс-секретарь Анна Красулина политика раскрыла истинную причину ее скорого отъезда.После голосования у Светланы Тихановской был серьезный разговор с представителями силовых ведомств в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Оппозиционера поставили перед выбором: либо покинуть страну, либо быть убитой.В эфире популярного ютуб-шоу "И грянул Грэм" Анна Красулина отметила, что прекрасно понимает решение политика о переезде с детьми в Европу. Пресс-секретарь добавила, что не осуждает Тихановскую.Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. За него отдали голос 80% граждан. Тихановскую поддержали 10% избирателей.Через несколько дней после оглашения итогов оппозиционер спешно перебралась в Литву. Тогда политик предпочла не распространяться о причинах отъезда. Один из соратников предположил, что на нее могли оказать давление.В середине августа сообщила о создании Координационного совета оппозиции – альтернативного органа власти, который займется обеспечением мирного трансфера власти. В его состав вошли известные граждане.Тогда же оппозиционер рассказала, что вернется в республику, когда будет чувствовать себя в безопасности. Если бы Светлана Тихановская могла жить в Белоруссии, не опасаясь преследования властей, то она бы осталась на родине.