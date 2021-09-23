Александр Лукашенко обвинил задержанных рабочих в шпионаже и обещал посадить их.

Александр Лукашенко обвинил задержанных рабочих в шпионаже и обещал посадить их.Вчера, 22 сентября, прошли задержания на одном из крупнейших белорусских предприятий – ОАО "Гродно Азот". Местный профсоюз организовал стачку рабочих, в результате чего нескольких сотрудников заключили под стражу. Президент Александр Лукашенко обвинил рабочих в шпионаже в пользу западных стран и обещал посадить их.Глава Белоруссии взял под личный контроль ситуацию с протестами на заводе. 23 сентября он провел совещание с зампредом кабмина и министром промышленности РБ, на котором подчеркнул, что не допустит падения производства, несмотря на санкционное давление.Лукашенко раскритиковал рабочих и обратил внимание чиновников, что на предприятии еще остались "мерзавцы", которые собирают информацию о том, как в Белоруссии обходят санкции, и передают ее в страны Запада. Глава государства заявил, что эти люди занимаются шпионажем."Нескольких мы выявили. Сядут и надолго. Это я прямо говорю", – отметил Лукашенко.Он также подчеркнул, что на заводах еще остались граждане, которые на деньги западных спецслужб вредят Белоруссии и ее экономике. Президент призвал директоров предприятий обратить на них внимание. Лукашенко подчеркнул, что деятельность этих людей никак не связана с выражением гражданских позиций.