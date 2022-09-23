В районе Северный построят фармацевтический технопарк. Там будут производить лекарства для больниц и аптек Москвы.

В районе Северный построят фармацевтический технопарк. Там будут производить лекарства для больниц и аптек Москвы.Общая площадь будущего технопарка с учетом распределительного центра составит 109 тысяч квадратных метров. Объект расположится на территории в 14,4 гектара.Комплекс построят на месте бывшего стихийного рынка и склада материалов. Ранее там находились незаконные бытовки, деревянные строения и торговые павильоны.При этом город не передавал землю под размещение этих объектов. Территорию под будущий производственный комплекс уже освободили.Инвестор намерен вложить в строительство фармацевтического технопарка 13 миллиардов рублей. Реализация проекта создаст дополнительно тысячу рабочих мест."Благодаря выстроенной логистике будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города", — сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Ранее сообщалось, в Москве объемы производства медицинского оборудования. С января по июль текущего года компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и прочего.Для наращивания выпуска такой продукции Москва заключает с инвесторами офсетные контракты. Бизнес вкладывает деньги в производственные комплексы, а столица обязуется в течение определенного времени приобретать эту продукцию.Так, компания "Биокад" в медицинские учреждения Москвы 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Это первое предприятие, с которым город заключил офсетный контракт.