С момента запуска проекта Энергия Москвы граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.

С момента запуска проекта "Энергия Москвы" граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.СегодняМосква по уровню комфорта и технического оснащения ведущие мегаполисы западногомира. И особняком в этом деле стоит транспортная система многомиллионногогорода. Благо, власти российской столицы прикладывают огромные усилия длямодернизации дорог, строительства новых станций метро, а также для увеличениячисла электромобилей, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на экологиигорода.столичном регионе действует программа "Энергия Москвы". Одной из ееприоритетных задача является сокращение вредных выбросов в атмосферу, именнодля этого московские власти стимулируют рост числа электротранспорта. Вчастности, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей.Сегодняв столице работают уже 124 зарядные станции для электромобилей, приближаябудущее, в котором граждане пользуются исключительно экологичными видамитранспорта. Всего же с момента запуска проекта "Энергия Москвы"граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.Обэтом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичногодепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Введомстве подчеркнули, что все зарядные станции будут выполнены в единомформате и отвечать высоким стандартам."Врамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем реализовывать проект"Энергия Москвы" – в столице работает уже 124 новые зарядные станциидля электромобилей, с начала запуска проекта пользователями уже совершено более51 тысяч зарядных сессий", – отметил заместитель главы столичного регионапо вопросам транспорта Максим Ликсутов.слову, власти Москвы стараются максимально облегчить работу для потенциальныхоператоров заправочных станций. Так, в профильном ведомстве сообщили, чтопредставители компаний могут не ходить по различным инстанциям для согласованияпроектных решений. Сегодня им достаточно просто направить письмо в департаменттранспорта с планируемыми точками размещения и техническими характеристиками.транспортном департаменте также напомнили, что водителям не следует заниматьпарковочные места, которые предназначены только для зарядки электромобилей.