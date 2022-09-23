Смотрите в дневной программе Вести-Владимир: На пути в Россию Референдум за вхождение Донбасса...

Смотрите в дневной программе "Вести-Владимир":На пути в РоссиюРеферендум за вхождение Донбасса и освобожденных территорий в состав России начался. Как голосуют вынужденные переселенцы в 33 регионе?По долгу службыПо призыву и добровольцами. Из Владимира отправились первые автобусы с защитниками Донбасса.Молочная породаИ в Собинском хозяйстве появились коровы английской породы - Джерсейская. В чем их отличие от русских буренок?