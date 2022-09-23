Светская львица Пэрис Хилтон сообщила о горькой утрате. Покидая дом в Лос-Анджелесе, Пэрис Хилтон не уберегла свою дочку.

Светская львица Пэрис Хилтон сообщила о горькой утрате. Покидая дом в Лос-Анджелесе, Пэрис Хилтон не уберегла свою "дочку".Чихуахуа по кличке Даймонд Бэби стала родной для актрисы Пэрис Хилтон. Любительница маленьких собачек души не чаяла в своей подопечной и даже воспринимала ее как дочь. Однако случилась беда: злой рок переезда разрушил жизнь яркой блондинки.Раньше знаменитость счастливо жила с собакой в роскошном доме на улице Малхолланд Драйв в Южной Калифорнии, но волею судьбы решила сменить семейное гнездышко. Чтобы перевезти вещи на новое место, блондинка наняла грузчиков. Во время их визита 14 сентября и пропала Даймонд Бэби. Вероятно, крошка выбежала за дверь.Пэрис Хилтон бьет тревогу — активные поиски любимой "дочки" не увенчались успехом. "Я в отчаянии", — заявила в соцсетях голливудская дива. Она признает, что со временем шансы вернуть собаку становятся все призрачнее.На своем примере звезда показала поклонникам, как делать не надо. При планировании переезда нужно отгородить животных от возможных бед. Иначе можно влипнуть в проблемы гораздо хуже, чем у Пэрис Хилтон. Недаром говорят, что собака — лучший друг человека: это надо ценить. Порой животные беззаветно рискуют жизнями, чтобы спасти других существ. Например, собака по кличке Овация нашла заминированную бомбу на детской площадке. Об этом сообщил .