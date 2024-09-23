Кейт Миддлтон отважно соблюдает все предписанные правила.

Кейт Миддлтон отважно соблюдает все предписанные правила.Немногим известно, что жизнь монархов полна запретов и обязанностей. Кейт Миддлтон одна из членов королевской семьи, которая вынуждена соблюдать некоторые правила. Она всегда выглядит безупречно и вызывает восхищение публики. О семи запретах, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой, рассказываем в материале "Дни.ру".Пол ребенка не сообщают до родовЧлены королевской семьи не имеют права сообщать пол ребенка до родов. При этом не может быть ни единого намека. До 12 недель запрещено также сообщать о беременности. Лишь для Кейт было сделано исключение: из-за сильного токсикоза она не могла присутствовать на некоторых мероприятиях, поэтому требовалось как-то объяснить нарушение этикета.Запрещены автографыКейт Миддлтон не может подписывать никакие бумаги, кроме официальных документов. Она может общаться с поклонниками, принимать от них цветы, но ставить свою подпись строго запрещено. Сделано это в целях безопасности. Ведь если королевская особа будет направо и налево раздавать свою подпись, ее можно легко подделать в корыстных целях.Работать по профессии нельзяКейт является профессиональным фотографом. она могла бы зарабатывать на этом деньги, но ее снимки публикуются в официальном аккаунте монархов на бесплатной основе.Морепродукты под запретомКейт, как и все остальные члены королевской семьи, не может употреблять в пищу морских гадов, поскольку они считаются опасными для здоровья.Строгий маникюрОбычно Кейт использует два оттенка в маникюре нежно-розовый и нюдовый. По протоколу членам королевской семьи запрещено носить яркие ногти. Королева Елизавета II тоже всегда придерживалась этого правила – она предпочитала светло-розовый оттенок лака.Только искусственный мехЧлены королевской семьи не могут носить мех убитых животных. Хотя на Кейт редко можно увидеть меховое манто, однажды она все же появилась на публике в шапке. Но мех на головном уборе был искусственный. Также может использоваться мех животных, умерших своей смертью.Нельзя участвовать в выборахКейт Миддлтон не может голосовать на выборах. Официально это не запрещено, однако негласное правило создала Елизавета II, которая считала, что члены монаршей семьи должны быть беспристрастны.