Наталье Чистяковой-Ионовой не поможет смена имени.

Наталье Чистяковой-Ионовой не поможет смена имени.Недавно певица Наталья Чистякова-Ионова, которая долгие годы выступала под псевдонимом Глюк’oZa, решила пойти на хитрость и сменила творческое имя на "Глюкоза". По мнению фанатов, таким образом она хотела избежать судебных разбирательств со своим бывшим продюсером Максом Фадеевым. По информации СМИ, музыкант намерен лишить Чистякову не только знаменитого псевдонима, но и хитов, которые сделали ее популярной.Именно эта ситуация, по словам певицы, послужила одной из причин приема антидепрессантов, из-за действия которых произошел скандал на июльском концерте в Красноярске. Тогда исполнительницы трогала себя за интимные места и вела себя неадекватно не сцене перед многотысячной публикой, в числе которых были и несовершеннолетние.Однако, как считает продюсер Павел Руденко, такая перемена в написании творческого псевдонима не спасет певицу от многомиллионного иска, так что ей вряд ли удастся выйти сухой из воды. Ведь Фадеев пойдет до конца, чтобы отобрать у Натальи возможность выступать в прежнем амплуа.Напомним, ранее звезда рассказывала, что Макс Фадеев передал ей права на исполнение более 20 хитов. По словам Глюкозы, они с мужем выкупили также товарный знак Глюк'oZa, который зарегистрирован в Роспатенте.Но в 2008 году произошло изменение законодательства по авторским правам, этого нововведения в договоре певицы и продюсера прописано не было, и сейчас Фадеев планирует прерывать всякую связь певицы с его лейблом.