Посетители познакомятся с историей взаимоотношений представителей княжеского рода Юсуповых и семьи великого поэта.

Государственный музей А.С. Пушкина приглашает на выставку Князья Юсуповы и А.С. Пушкин. Она откроется 26 сентября по адресу: улица Пречистенка, дом 12/2.Гости узнают о том, как на протяжении многих лет складывались отношения родителей Александра Пушкина и его самого с княжеским семейством Юсуповых, в частности с Николаем Борисовичем Юсуповым. В 1801–1802 годах семья Пушкиных проживала у Харитонья в переулке — во флигеле московского дворца Юсуповых, расположенного в Большом Харитоньевском переулке. Самые ранние воспоминания детства у великого поэта были связаны с прогулками по юсуповскому саду с мраморными статуями, беседками и руинами, затененными плющом аллеями.В 1810 году Николай Борисович Юсупов приобрел подмосковное имение Архангельское, ставшее его любимым местом отдыха. Александр Пушкин посетил его дважды — весной 1827-го и в конце лета 1830-го. К тому времени Архангельское могло похвастаться роскошным дворцом, большим парком со скульптурами и театром, здание которого и декорации спроектировал итальянский архитектор Пьетро ди Готтардо Гонзаго. Здесь ставила спектакли труппа крепостных актеров. Во дворце хранились ценнейшие коллекции картин прославленных европейских мастеров, драгоценного фарфора, мраморных статуй, а также была богатейшая библиотека с редкими изданиями.Есть предположение, что Николай Юсупов хлопотал о возвращении Александра Пушкина в Москву из михайловской ссылки. Их встреча в апреле 1827 года, несомненно, представляла взаимный интерес. По выражению современника, Москва короновала Александра Пушкина как первого поэта России. В библиотеке князя были издания его произведений. В свою очередь, Николай Юсупов, государственный деятель, дипломат, путешественник, знакомый со многими философами, писателями, художниками и историческими лицами XVIII века, также интересовал поэта. Князь, по сути, олицетворял это безумное и мудрое столетие.Впечатления Александра Пушкина от Архангельского и бесед с его владельцем, который рассказывал о путешествиях и показывал гостю утраченный к настоящему времени альбом с автографами знаменитых людей, отразились в созданном в 1830 году пушкинском послании К вельможе.В феврале 1831-го Николай Юсупов был в числе почетных гостей на балу у поэта и его жены в их доме на Арбате. Летом 1831 года, узнав о кончине князя, в одном из писем Александр Пушкин с грустью заметил: Мой Юсупов умер.В начале XX столетия, в 1902 году, потомки Николая Борисовича Юсупова в память о посещении Александром Пушкиным усадьбы Архангельское создали аллею в западной части парка, получившую в дальнейшем название Пушкинской. Она украшена постаментами из розового кварцита, на которых разместили беломраморные скульптуры античных богов и философов. В 1903 году здесь установили бюст поэта.Выставка продлится до 12 января 2025 года.