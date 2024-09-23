Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В Камешковском районном суде Владимирской области вынесли приговор по делу о телефонном терроризме. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Подсудимый позвонил пьяным в администрацию района и больницу, сообщив о заминировании. Однако никаких взрывных устройств не было найдено. Наказание назначено условно с испытательным сроком в 4 года. Суд учитывал возраст и состояние здоровья подсудимого, при вынесении решения о наказании.Напомним, ранее мы писали, что