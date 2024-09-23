Могила Александра Маслякова подверглась нападению.

Могила Александра Маслякова подверглась нападению.8 сентября не стало мэтра отечественного юмора, создателя нового направления в сфере развлекательных программ, президента "Клуба веселых и находчивых" 82-летнего Александра Васильевича Маслякова. По признанию деятелей искусства и звезд шоу-бизнеса – это невосполнимая потеря для "Планеты КВН" в частности и для страны в целом.Попрощаться с Масловым пришло огромное количество знаменитостей и поклонников, выразить слова соболезнования явились и те, кто не имел никакого отношения к "КВН". Александр Васильевич был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище.Теперь стало известно, что 19-летний вандал разгромил могилу Маслякова. Как сообщается в СМИ, он вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. По мнению неадекватного молодого человека, сделал он это, потому что президент "Планеты КВН" не достоин лежат в этом священном месте.Сотрудники полиции при задержании отметили, что, возможно, парень находился в наркотическом опьянении. После взятия показаний, на которых он не мог связать и двух слов и вообще очень странно себя вел, его отправили в психиатрическую лечебницу, чтобы проверить на вменяемость.Напомним, Александр Васильевич Масляков последние несколько лет отчаянно боролся с раком легких, по данным прессы. Он скончался в больничной палате, где находился в паллиативном отделении.