Несмотря на все усилия врачей и ученых, какой-либо панацеи от коронавируса пока не разработано. Самым верным способом защититься от КОВИДа специалисты считают укрепление иммунитета.

Несмотря на все усилия врачей и ученых, какой-либо панацеи от коронавируса пока не разработано. Самым верным способом защититься от КОВИДа специалисты считают укрепление иммунитета.Знаменитая врач и телеведущая Елена Малышева напоминает, что в этом человеку могут помочь полезные продукты. Доктор убеждена, что если они и не спасут от заражения, то уж точно помогут предотвратить тяжелое течение заболевания. Об этом она рассказала в четверг в своем инстаграм-аккаунте.Коронавирус в России сегодня требует от граждан придерживаться определенного рациона. В него Малышева советует включить три "суперпродукта" с высоким содержанием витамина D, селена и цинка. Специалист напомнила, что дефицит этих веществ зачастую приводит к тяжелой форме COVID-19.Этими продуктами Елена Малышева считает печень трески, устрицы и бразильский орех. Телеврач отметила, что в печени трески содержится наибольшее количество витамина D, а сырые устрицы богаты цинком, который препятствует распространению коронавируса в клетках. Бразильский орех, в свою очередь, улучшает работу клеток организма, питающихся частицами вируса, а также уменьшает вероятность возникновения тромбов в сосудах, передаетРанее Малышева также предостерегла россиян от . Несмотря на то, что яйца очень полезны, они почти противопоказаны страдающим атеросклерозом. Содержащиеся в них вещества могут повысить риск возникновения тромбов в артериях, а также инфаркта.