На протяжении месяца коммунальщики будут реконструировать теплосети.

Разрешение на работы на Октябрьском проспекте администрация Владимира выдала на срок с 23 октября по 21 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра Владимира Андрея Шохина. До 30 ноября «Т Плюс» должна восстановить дорожное полотно и благоустроить прилегающую территорию.На время реконструкции теплосетей, которое началось 23 октября, на Октябрьском проспекте ограничат движение всех видов транспорта. Коммунальщики перекроют четыре полосы из шести со стороны домов № 14 и № 16. Поток машин пустят по двум крайним полосам проезжей части со стороны дома №9.«Зебру» от дома №14 перенесут к соседнему дому по улице Малые Ременники, 11.«Подъезд к домам на Октябрьском проспекте, 14 и 16, к детскому саду № 14 и офисам будет осуществляться по Костерину переулку, со стороны улицы Никитской и сквера имени Гоголя», - информирует администрация Владимира.Горячую воду и отопление отключать не будут. В работу запустят резервную схему. Всего планируется заменить 228 метров труб на сумму в 25, 5 млн рублей.АО «Владимирские коммунальные системы» и Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносят жителям извинения за временные неудобства.