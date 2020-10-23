В четверг, 22 октября, свои двери открыла уникальная иммерсивная инсталляция Поезд Победы. Экспозиция размещена в движущемся составе, который отправится из Москвы и объедет всю страну. Первыми инсталляцию осмотрели школьники и студенты.

В четверг, 22 октября, свои двери открыла уникальная иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Экспозиция размещена в движущемся составе, который отправится из Москвы и объедет всю страну. Первыми инсталляцию осмотрели школьники и студенты.В экспозиции использовано 50 видеопроекторов, 12 тач-столов и 18 видеостен. Благодаря технологическим решениям материал становится доступнее для восприятия.Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко указал на важность проекта и выразил благодарность его авторам. "У нас завершается год 75-летия Победы, но это не значит, что заканчиваются мероприятия, связанные с увековечиванием памяти и, самое главное, с созданием условий для ребятишек самим погрузиться в эпоху того времени", – отметил он.Важно, что экспозиция сделана на понятном для детей языке, сказал Кириенко. Компактный вагон создает ощущение полного погружения, такого не было еще ни в одном музее, поделился он впечатлениями.В "Поезде Победы" запечатлен образ Игоря Курчатова – отца советского ядерного проекта, отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.За время путешествия поезд побывает в разных уголках страны. Маршрут разделен на две части. Первая пройдет по линии фронта: Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Тула, Курс, Керчь, Севастополь и другие города.Затем после небольшого техобслуживания состав отправится по Транссибирской магистрали. "Поезд Победы" сделает остановку даже в небольших населенных пунктах. В начале следующего года состав вернется в Москву.Организаторами акции выступили министерство науки и высшего образования совместно с "Российскими железными дорогами". Экспозицию готовила художественная группа из Санкт-Петербурга "Невский баталист". "Поезд Победы" станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020.