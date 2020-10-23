Белорусы относятся к восточному соседу с теплотой, но боятся приватизации крупнейших предприятий российским крупным бизнесом. Об этом заявил белорусский журналист Вячеслав Шарапов.

Белорусы относятся к восточному соседу с теплотой, но боятся приватизации крупнейших предприятий российским крупным бизнесом. Об этом заявил белорусский журналист Вячеслав Шарапов.Подавляющее большинство белорусов воспринимают Россию как братскую страну, отметил обозреватель. В то же время в обществе есть опасение, что "хищные российские олигархи" хотят прибрать к рукам белорусскую госсобственность, отметил Шарапов.При этом многие граждане Белоруссии оказались разочарованы, когда Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко. Люди надеялись, что Москва поддержит оппозицию и поможет сменить власть, сказал журналист.Не увидев поддержки Кремля, оппозиция обратилась за помощью к Западу. "А некоторое количество молодых специалистов либо уже перекочевало туда в поисках лучшей жизни", – констатировал обозреватель.По его словам, для интеграции России и Белоруссии нужна общая идея и сплочение народов двух стран. Тогда Москва и Минск могут много добиться вместе, показывая другим положительный пример интеграции, сказал журналист в интервью порталу "Украина.ру".Ранее "Дни.ру" писали, что в Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией. Планируется, что республиканское Министерство юстиции зарегистрирует ее до конца текущего года.О создании партии сторонников интеграции России и Белоруссии сообщил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ. Он отметил, что раньше такие люди не имели платформы для консолидации. Политик уверен: идею их партии поддержат много белорусов.Напомним, что 14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи. Президенты говорили за закрытыми дверями несколько часов. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.