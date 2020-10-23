24 октября состоится самый ожидаемый поединок года UFC.

24 октября состоится самый ожидаемый поединок года UFC. На бойцовском острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) встретятся россиянин, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи, которого часто называют Хайлайтом. Бой вызывает небывалый интерес поклонников по всему миру и уже прогнозируется, что он станет величайшим в истории UFC по целому ряду показателей. NGENIX, дочерняя компания «Ростелекома», провела подготовку к трансляции турнира, чтобы видеосервис Wink справился с повышенной нагрузкой.Джастин Гейдж — восходящая звезда смешанных единоборств. Эксперты называют его очень неудобным соперником для Хабиба Нурмагомедова, который уже 28 поединков закончил уверенными победами. Джастин славится убийственными лоу-киками. Бой 24 октября будет чемпионским и, если не закончится досрочно, продлится пять раундов.Как всегда, подготовиться и посмотреть бой года лучше всего с телеканалом UFC ТВ и видеосервисом Wink. Только на этом канале будет показана без купюр полная версия турнира UFC 254. А перед началом боя можно изучать историю и стиль бойцов, вспоминать их самые зрелищные поединки.Трансляция предварительных кардов бойцовского вечера начнется в 19:00 по московскому времени. В 21:00 стартует основной кард, в котором предполагается участие еще трех российских спортсменов (тяжеловеса Александра Волкова, полутяжеловеса Магомеда Анкалаева и Лилии Шакировой в наилегчайшем женском весе).Главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджа ожидается после 22:30.Повышенный интерес аудитории к событию способен вызвать резкий всплеск трафика. Чтобы трансляция прошла без сбоев, используются разработки NGENIX — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах РФ. В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который поможет обеспечить бесперебойное вещание при кратном росте нагрузки.Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (50 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).* * *UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 300 миллионов человек по всему миру, включая 70 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах.Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах. Более 1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ-трансляции в более 170 странах. Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 60 стран. UFC FIGHT PASS®, один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств. В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC.С 2001 года штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвестором которой также выступили Российско-китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company. Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.