В 2020 году на капитальный ремонт здания ДК в Вяткино было выделено свыше 4,5 млн рублей, в т.ч. более 3,5 млн рублей – из федерального бюджета.

В понедельник, 26 октября в деревне Вяткино Судогодского района откроют Дом культуры после капитального ремонта. На торжество придут директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, руководство муниципального образования, местные жители. Этого события давно ждали. ДК пользуется популярностью, здесь работают 18 кружков и любительских объединений, которые посещают более 200 человек, причем половина из них дети.В здании клуба расположена библиотека. За 2019 год количество посещений составило 6,5 тысяч, выдач книг – 10,5 тысяч. На базе библиотеки работают клуб общения пожилых людей «Надежда» и детский клуб «Юный любитель книги». При этом условия, состояние здания не позволяли обеспечить людям должные условия.В 2020 году на капитальный ремонт здания ДК в Вяткино было выделено свыше 4,5 млн рублей. Из них более 3,5 млн рублей поступили из федерального бюджета. В ДК сделаи капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, помещений, заменили окна.Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области» госпрограммы «Развитие культуры» Вяткинскому сельскому поселению выделено около 3,5 млн рублей из областного и местного бюджетов. Они пошли на покупку нового оборудования, мебели, одежды, сцены и охранно-пожарной сигнализации.