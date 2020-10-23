Участники акции напомнили работникам торговых точек о том, как отличить фальшивые деньги от настоящих и об уголовной ответственности за хранение и сбыт фальшивок.

В рамках профилактической акции участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области совместно с членом Общественного совета при ОМВД Сергеем Березкиным и председателем Совета ветеранов при ОМВД Сергеем Гусаровым, соблюдая меры безопасности, посетили торговые точки и аптеки в городе Петушки.Стражи правопорядка и общественники провели разъяснительные беседы с работниками, напомнив, как отличить фальшивые денежные знаки от настоящих, а также, что делать в случае обнаружения поддельной банкноты.Полицейские проверили наличие специальных тетрадей, в которых работники торговых точек фиксируют данные получаемых купюр крупного номинала, а также наличие камер видеонаблюдения в торговых точках.Всем участникам акции полицейские вручили профилактические памятки с алгоритмом определения подлинности денежных купюр. Особый акцент делался на пятитысячных купюрах – именно он лидируют по количеству изъятых на территории региона в текущем году. По просьбе полицейских работники торговых предприятий сразу размещали листовки на демонстрационных стендах или крепили к входным дверям, чтобы с информацией о возможных фальшивках могли ознакомить как можно больше покупателей.Организаторы мероприятия призвали жителей в случае обнаружения фальшивки незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, а не пытаться сбыть поддельную купюру.Работа в данном направлении будет продолжена полицейскими во взаимодействии с общественниками.