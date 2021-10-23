Власти намерены принять скорейшее решение о его финансировании и строительстве.

Во Владимирской области подготавливают документацию для строительства быстровозводимого инфекционного госпиталя. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«Подыскиваем площадки, делаем планировки размещения. Прорабатываем вопрос его финансирования. Проект дорогостоящий. Вопрос небыстрый, но нам нужно уже сейчас об этом думать, чтобы через несколько месяцев иметь запас коек для больных коронавирусом. Ещё раз подчеркну, что мы оперативно стараемся принять решения о скором начале финансирования и строительстве ковидария», — отметил глава региона.Ранее мы , что в регионе вновь обсуждается возможность появления быстровозводимого инфекционного госпиталя. Он должен быть рассчитан не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. Объект может быть построен за 90-100 дней − от выбора участка до приёма первого инфицированного.По поручению губернатора в ближайшее время будут подготовлены и представлены варианты размещения ковидария, а также его характеристики. Исключён вариант создания его на территории ОКБ. Прорабатывается возможность размещения объекта в Камешковском районе.